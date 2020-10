Instituto de Biociências da Unesp celebrará 57 anos com sessão solene virtual

Será dada a outorga do título de “Professor Emérito” aos professores Carlos Roberto Padovani e Neivo Luiz Zorzetto

Da Redação

O Instituto de Biociências da Unesp Botucatu completa 57 anos de atividades. Para marcar mais um aniversário, uma sessão solene está marcada para o próximo dia 29 de outubro, às 10 horas. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IBB, no Youtube.

Na oportunidade, será dada a outorga do título de “Professor Emérito” aos professores Carlos Roberto Padovani e Neivo Luiz Zorzetto.

Carlos Roberto Padovani foi docente do Departamento de Bioestatística e aposentou-se após 43 anos de trabalho. Ministrou disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unesp e de outras universidades.

Na Unesp, desenvolveu e participou de projetos voltados para a análise estatística de dados em Ciências Biológicas (na qual foi coordenador), além de áreas como Saúde, Agrárias e Veterinárias. Publicou mais de 770 artigos em periódicos, três livros e quatro capítulos e tem 920 resumos apresentados em eventos científicos.

A média anual de publicações do Prof. Padovani é 20 vezes maior que a média de publicação anual, por docente, da UNESP. Isso coloca ele entre os 240 cientistas mais citados de instituições brasileiras, contribuindo também para que a Unesp seja a segunda universidade em quantidade de produção científica de alto impacto do Brasil e da América do Sul.

Neivo Luiz Zorzetto, formado em Ciências Biológicas, foi um dos professores pioneiros da antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB). Ingressou como auxiliar de ensino do Departamento de Morfologia, onde dedicou boa parte de suas atividades

Tem 82 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. É autor do livro “Anatomia Humana”, com nove edições lançadas, além de outras publicações.

Como presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia criou a Revista Brasileira de Anatomia e candidatou o Brasil a sediar o XIII Congresso Internacional de Anatomia, realizado no Rio de Janeiro (1989).

Aposentado do IB de Botucatu, foi indicado pela Reitoria para colaborar na criação do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), em Marília, onde permaneceu até a aposentadoria compulsória.

Sobre o IBB

O Instituto de Biociências da Unesp teve origem na então Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas (FCMBB), Instituto Isolado de Ensino Superior do Estado de São Paulo. As primeiras aulas tiveram início em 1963.

Hoje, já vinculado à Universidade Estadual Paulista (Unesp), o IBB proporciona formação superior a mais de 900 alunos em cinco cursos de graduação: Ciências Biológicas – integral (bacharelado e licenciatura); Ciências Biológicas – licenciatura (noturno); Ciências Biomédicas; Física Médica; e Nutrição.

Na pós-graduação reúne mais de 400 estudantes distribuídos em sete diferentes programas de mestrado e doutorado: Biologia Geral e Aplicada, Biometria, Biotecnologia, Ciências Biológicas (Botânica), Farmacologia e Biotecnologia, Ciências Biológicas (Genética), Ciências Biológicas (Zoologia).

Conta com cinco departamentos de ensino: Ciências Humanas e Ciências da Nutrição; Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia; Biofísica e Farmacologia; Biologia Funcional e Estrutural; Ciências Químicas e Biológicas.

Além dos departamentos, integram o IBB três Unidades Auxiliares: Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox); Centro de Microscopia Eletrônica (CME); e Centro de Isótopos Estáveis (CIE); e um Jardim Botânico.