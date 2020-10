Botucatu: em plena madrugada, homem finge ser cliente e assalta farmácia na Dom Lúcio

Homem levou R$ 130 e diversos itens da farmácia

Da Redação

Uma das lojas da Rede Drogasil em Botucatu, localizada Avenida Dom Lúcio, foi assaltada na madrugada deste sábado, 24 de outubro.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar, por volta das 2 horas, um homem com uma camisa roxa, calça social cinza, boné azul e máscara vermelha, entrou no estabelecimento e pediu alguns itens para a atendente.

No momento do pagamento, fingindo estar armado, anunciou o assalto, levando R$ 130 e diversos itens de higiene. Fugiu em seguida pela Rua Campos Salles, sentido Rua Dr. Campos Salles.

Acionados, policiais efetuaram patrulhamento, encontrando um homem com as mesmas características, mas já com roupas diferentes, na Rua Joaquim Lyra Brandão. Após abordagem foram encontrados os valores do roubo e também alguns dos itens.

O acusado pelo roubo foi levado ao Plantão Permanente da Polícia Civil, onde está a disposição da Justiça.

Nomes dos envolvidos não são divulgados devido a Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.