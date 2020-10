Prefeitura de Botucatu vai leiloar veículos, equipamentos e sucatas

O leilão público será realizado de forma presencial e online simultaneamente

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu promove no próximo dia 30, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, um leilão de bens móveis inservíveis à Administração.

A partir das 8 horas será realizado o credenciamento de interessados e às 9 se iniciam os trabalhos do leilão. Entre os bens que serão leiloados estão máquinas, equipamentos, veículos e sucatas.

Todos as regras sobre o certame estão disponíveis no site oficial do município (botucatu.sp.gov.br), na aba lateral “leilões”.

Confira aqui a relação dos bens a serem leiloados, bem como critérios de participação.