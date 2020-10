São Manuel: iniciado desvio para construção de rotatória em vicinal

Rotatória tem custo orçado em R$ 273.362,66

Da Redação

Na vicinal Tarcílio Baroni, a Administração Municipal já entregou a primeira rotatória no cruzamento com a vicinal “Maestro Pedro Catalan”, que dá acesso ao novo Distrito Industrial “Prof. Adhemar Augusto”.

A empresa FORTPAV, vencedora da licitação, após realizar os serviços de topografia, deu início a construção da segunda rotatória, que será na confluência das chácaras do bairro Hélio Aguiar, avenida Theophilo Portella e vicinal Tarcilio Baroni. Junto com a obra, que deverá melhorar o acesso à vicinal, será concluído o asfaltamento da última quadra da Avenida Teóphilo Portela, interligando a Avenida das Andorinhas com a Rua Bem-te-Vi.

A obra, estimada orçada R$ 273.362,66 contou com emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Leite (DEM), com contrapartida de R$ 50.505,52 da Prefeitura Municipal.

A construção de mais essa rotatória na vicinal Tarcilio Baroni obrigará que o trânsito de veículos seja desviado para uma estrada municipal que fica paralela a vicinal. O desvio deverá entrar em operação a partir desta sexta-feira, dia 23, desde o “Euro Soccer”, com entrada à direita, para quem vem da SP-255, irá contornar a “chácara do Baroni” e irá sair próximo a distribuidora de combustível “Petrol”, no cruzamento da avenida Teóphilo Portella com a Rua Geraldo Doto.

Portanto, a vicinal Tarcilio Baroni será interditada em dois pontos: na altura do “Euro Soccer” e na distribuidora de combustível “Petrol”.