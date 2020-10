Botucatu tem a 50ª morte por covid-19; paciente tinha 94 anos

Com a morte deste domingo, a taxa de letalidade da doença em Botucatu fica em 1,90%

Da Redação

Neste domingo, 25 de outubro, Botucatu chegou à 50ª morte decorrente de covid-19. A paciente tinha 94 anos e estava internada no Hospital das Clínicas (HCFMB).

Segundo boletim da unidade de saúde, a mesma estava internada na UTI específica para a doença desde 14 de outubro.

Conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde, são 2625 casos confirmados da doença, com 2525 pessoas recuperadas. Há cinco pessoas internadas em hospitais e 48 em quarentena doméstica.

Com a morte deste domingo, a taxa de letalidade da doença em Botucatu fica em 1,90%, abaixo da registrada no Estado (3,6%) e do Brasil (2,6%).