Doutorando da Unesp de Botucatu organiza livro sobre arborização urbana

Iniciativa conta com a colaboração de autores vinculados a mais de 80 instituições de pesquisa

Da Redação

Reunir as particularidades e agregar as informações sobre arborização urbana de todas as regiões brasileiras. Esse é o objetivo da “Coletânea Brasileira de Arborização Urbana”, obra de caráter pioneiro e inovador na literatura brasileira sobre o tema, que pretende auxiliar as equipes de governos municipais e estaduais na elaboração de políticas públicas ambientais, e fornecer material bibliográfico de alto nível para a formação de recursos humanos em cursos de graduação e pós-graduação nas universidades brasileiras.

Organizada conjuntamente por Alessandro Reinaldo Zabotto, biólogo e doutorando em Agronomia – Energia na Agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu; Fernando Periotto, docente do Centro de Ciências da Natureza (CCN) do Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Maurício Lamano Ferreira, docente no Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), a obra será dividida em cinco volumes, um para cada região brasileira. Cada volume será organizado em três seções: Biodiversidade urbana, Lista de espécies florísticas por bioma e Políticas públicas e perspectivas futuras.

A iniciativa conta com a colaboração de autores vinculados a mais de 80 instituições de pesquisa e universidades brasileiras, sendo a maior parte professores de universidades públicas e pesquisadores da área de arborização urbana. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2021. O grupo está buscando apoio para conseguir realizar a distribuição gratuita de exemplares a todos municípios brasileiros.

O projeto da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana foi selecionado pelo Comitê Executivo do evento Rio-Capital-2020, a ser realizado em 2021, no Rio de Janeiro, pela Unesco e pela União Internacional de Arquitetos, com o objetivo de promover uma ampla reflexão sobre a questão arquitetônica-urbanística. O projeto fará parte da programação e terá autorização para utilizar as logos oficiais do evento, além de receber uma carta de apoio que poderá ser utilizada na busca por patrocínio. A obra também deverá ser divulgada nos meios de comunicação parceiros do evento.

“A arborização urbana está vinculada a diversos aspectos da sociedade contemporânea e participa efetivamente de atribuições econômicas, sociais e ambientais de uma cidade. O projeto da Coletânea foi selecionado devido ao seu potencial de auxiliar a gestão ambiental dos municípios. Não há até o momento nenhuma obra semelhante ou parecida publicada no Brasil”, comenta Zabotto, que é orientado em seu doutorado pelo professor Fernando Broetto. “A arborização está fortemente relacionada com a manutenção da biodiversidade urbana, à regulação climática e serviços ecossistêmicos associados, ao controle hidrológico em centros urbanos e à minimização de ilhas de calor. Estes aspectos ambientais e sociais são, particularmente, mais importantes ao se considerar um cenário global de mudanças climáticas”.

A Coletânea Brasileira de Arborização Urbana tem o apoio da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU); Sociedade de Botânica do Brasil (SBB); Sociedade de Ecologia do Brasil (SEB); Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas (ABAP); Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP); Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA); Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (CBH ALPA); Local Governments fos Sustainability (ICLEI); e ISA (International Society of Arboriculture).