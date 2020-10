Governo de SP oferece 240 mil vagas em cursos gratuitos no primeiro Mutirão de Qualificação profissional do estado

cursos virtuais, remotos e presenciais estarão disponíveis nos 645 municípios do estado

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (26) o primeiro Mutirão de Qualificação, com a oferta de mais de 240 mil vagas em cursos gratuitos dos programas Via Rápida, Novotec, São Paulo Criativo, SP Tech e Empreenda Rápido. Os cursos virtuais, remotos e presenciais estarão disponíveis nos 645 municípios do estado. O anúncio faz parte do Retomada 21/22, plano anunciado dia 16 para impulsionar a economia do estado.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza, Senac, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Sebrae, entre outros. Os cursos estão divididos em dois pilares: qualificação profissional e empreendedorismo, para jovens e adultos. São mais de 30 opções de cursos em áreas como varejo, gestão, tecnologia, economia criativa e idiomas. As aulas serão realizadas em formato online (teleaula e autoinstrucional) ou presencial. As inscrições estão abertas e são feitas virtualmente.

“Durante a realização do Mutirão de Emprego, no mês passado, foi identificado que quem realizou o cadastro demonstrou bastante interesse em fazer um curso de qualificação, desta forma, para ajudar mais pessoas, disponibilizamos vagas para quem desejam se qualificar ou gostaria de aprender uma nova profissão. Por meio destes programas, milhares de pessoas terão a chance de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico Patricia Ellen.

“O Sebrae-SP tem se empenhado, a cada dia, na inclusão produtiva, com inserção de pessoas no mundo do trabalho, por meio do empreendedorismo. Esta é, portanto, uma estratégia que permite não somente diminuir a exclusão social, mas também aumentar a produtividade do país. E a capacitação adequada vai propiciar que os empreendedores tenham mais sucesso em seus negócios com ferramentas de gestão adequadas. Com o programa Empreenda Rápido vamos oferecer o conhecimento necessário para dar esse passo”, comentou o Diretor Superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

Cursos e inscrições

No pilar de qualificação profissional, são 100 mil vagas em cursos nas áreas de varejo, tecnologia, gestão, economia criativa e idiomas, por meio dos programas Via Rápida, Novotec, SP Tech e São Paulo Criativo. Há opções de aulas online e presenciais. As inscrições estão abertas e serão realizadas de maneira contínua nos sites:

• Cursos de Economia Criativa, Varejo, Gestão e Tecnologia: www.cursosviarapida.sp.gov.br

• Cursos de tecnologia e Idiomas, com foco para jovens de 14 a 25 anos: www.novotec.sp.gov.br/parcerias

No pilar de empreendedorismo, são 140 mil vagas em cursos de curta duração, por meio do Empreenda Rápido, para apoiar empreendedores no passo a passo para abrir o seu negócio e/ou trabalhar como freelancer. Em parceria com o Sebrae-SP, as aulas têm carga horária de 20 horas e contam com opções online e presencial. As inscrições já estão abertas e serão realizadas de maneira contínua pelo site www.empreendarapido.sp.gov.br.

Sobre as inscrições, os cursos remotos, com aulas ao vivo mediadas por tecnologia, oferecidas pelo Senac e pelo Centro Paula Souza vão até dia 03/11, com previsão de início das aulas a partir do dia 09/11. Os cursos virtuais autoinstrucionais oferecidos com a Univesp, e os cursos para jovens de 14 a 25 anos oferecidos pelos parceiros privados como Education First, Digital Innovation One e Microsoft, têm inscrições abertas continuamente até todas as vagas serem preenchidas.

Sobre Via Rápida

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Os cursos são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região em parceria com os municípios, por meio do Centro Paula Souza, Senac e Univesp.

Sobre Novotec

Programa do Governo de São Paulo coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Centro Paula Souza, Secretaria de Educação, Education First, Digital Innovarion One e Microsoft, que oferece cursos de habilitação técnica e de qualificação profissional aos jovens estudantes do ensino médio da rede estadual, alinhado com as demandas do mercado de trabalho.

Sobre São Paulo Criativo

Atua na qualificação e formação profissional dos inscritos com foco no desenvolvimento da criatividade de forma inovadora e empreendedora, nas áreas de artes, moda, cultura e design. Os cursos são realizados em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Senac

Sobre o SP Tech

Programa que oferece cursos de formação continuada na área de Tecnologia da Informação, em que há a possibilidade de escolher o formato e o caminho dos seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. Os cursos são realizados em parceria com a Univesp, Senac, Centro Paula Souza, Alura e Digital Innovation One

Sobre Empreenda Rápido

O Empreenda Rápido é um programa do Governo de São Paulo, em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer o que ele necessita para abrir ou ampliar seu negócio em um só lugar, reunindo pela primeira vez toda a rede de fomento ao empreendedorismo do estado. O programa ainda conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp e do Centro Paula Souza, e está conectado aos programas de qualificação ofertados pelo Governo de São Paulo.