Malu Ornellas participa da Feira Internacional de Fotografia em Paraty

Feira Internacional de Fotografia de Paraty é realizada há 16 anos e a fotografa de Botucatu participa há quase dez

Do site Botucatu Online

Mais uma vez a fotógrafa Malu Ornellas estará participando da Feira Internacional de Fotografia de Paraty, no Rio de Janeiro. Esse evento mobiliza artistas, fotógrafos, escritores e intelectuais de todo o Brasil e convidados de repercussão nacional.

Malu e a equipe de seu estúdio em Botucatu realizaram um trabalho para refletir o preconceito racial e de gênero, transformando o corpo do modelo afro-brasileiro Tiago de Oliveira em uma tela que projetou grandes nomes da luta contra o racismo no mundo, como Martin Luther King, Viola Davis, Malcolm X e Nelson Mandela.

Esse trabalho do estúdio de Malu Ornellas está exposto no centro histórico de Paraty, no Rio de Janeiro e lá deve continuar em exposição que dura até o final de semana.

“Há muito tempo participo das feiras de fotografia e eventos em Paraty”, afirmou a fotografa que também já trabalhou com repórter fotográfica em veículos de comunicação na cidade e no Estado, além de um período como fotografa na Secretaria do Trabalho do Governo de São Paulo, no final dos anos 1980 e inicio de 1990.

“No começo da Pandemia o Tiago (de Oliveira) foi nos visitar, o Murilo e eu abrimos o estúdio e entre um cafezinho e outro, também com o Daniel Tarzoni, começamos a discutir uma forma de participarmos. Daí surgiu a ideia de usarmos o corpo dele como uma tela projetando imagens de grandes nomes da luta contra o racismo e preconceito. A ideia surgiu naquele momento da morte de George Floyd, por um policial.

O Festival Internacional de Fotografia está sediando palestras online desde a quarta-feira passada, eventos que terminarão no próximo domingo. Nesse período também acontecem workshops produzidos pela Escola Portfólio de Curitiba, reunindo referencias da fotografia artística e jornalística de várias partes do Brasil.

“Neste ano as palestras serão todas online, devido a pandemia, mas lá no centro da cidade, as fotos que tiramos e os selecionados da mostra estarão expostos”, afirmou Malu.

Segundo a Prefeitura de Paraty, o Festival Internacional de Fotografia, será a primeira grande atividade neste ano, devido a pandemia do coronavirus. “A maioria das palestras serão online, mas a parte presencial, no caso as mostras, serão todas em espaço aberto. São grandes telas das nossas fotos que estão sendo disponibilizadas em áreas abertas. São fotos enormes”, define.

A Feira Internacional de Fotografia de Paraty é realizada há 16 anos e a fotografa de Botucatu participa há quase dez anos, quase sempre com trabalhos de sua equipe selecionados pelos organizadores. Quem quiser acompanhar as palestras pode procurar no youtube.com o canal TVPEF – Festival Paraty em Foco. O site Medium.com, também disponibiliza imagens de Malu e demais fotógrafos selecionados para a mostra.