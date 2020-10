Prefeitura terá alteração no expediente nesta quarta-feira, 28

A coleta de lixo domiciliar também funcionará normalmente

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu informa que as repartições públicas não funcionarão no ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado na próxima quarta-feira, 28. O atendimento voltará ao normal na quinta-feira, 29.

Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente à população. Já as Unidades de Saúde seguirão o expediente da Prefeitura.

O transporte coletivo em Botucatu atenderá normalmente. Os itinerários podem ser consultados no site (semutran.botucatu.sp.gov.br).

A coleta de lixo domiciliar também funcionará normalmente.