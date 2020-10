Colisão termina com capotamento na Gastão Dal Farra; um dos envolvidos fugiu do local

Acidente ocorreu na rotária de acesso aí Central Park

Da Redação

Uma colisão ocasionou o capotamento entre um dia veículos na rotatória da Rodovia Gastão Dal Farra, nas proximidades do Central Park. Fato ocorreu na noite desta terça-feira, 27 de outubro.

Segundo informações, um Volkswagen Gol bateu na traseira de um Chevrolet Onix, que veio a capotar.

A pessoa que conduzia o Gol não parou e fugiu do local do acidente. Ocupantes do Ônix ficaram levemente feridas e foram socorridas pela concessionária.