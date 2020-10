Debate Decisivo entre os candidatos à Prefeitura de Botucatu será no dia 10 de novembro

O evento terá início às 8 horas, novamente na sede da Ordem dos Advogados do Brasil

Da Redação

Após o sucesso do 1ª Grande Debate entre os candidatos a Prefeito de Botucatu, o Jornal Leia Notícias, o site Notícias Botucatu e a Rádio Clube FM promoverão, no dia 10 de novembro, o Debate Decisivo entre os candidatos.

O evento terá início às 8 horas, novamente na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na Rua General Telles, com transmissão ao vivo pela Rádio Clube FM e pelas páginas no Facebook do Jornal Leia Notícias, Notícias Botucatu e Rádio Clube FM.