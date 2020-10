Dupla é presa após furto de cabos de energia em estação de esgoto

Prisão ocorreu após abordagem no estacionamento do Fórum de Botucatu

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) deteve duas pessoas na noite de segunda-feira, 27 de outubro, por furto de material da Sabesp. O fato ocorreu após a patrulha identificar o comportamento estranho dos ocupantes durante o abastecimento de um veículo nas proximidades do Fórum de Botucatu.

Segundo consta, um Volkswagen Gol vermelho geração 1, estava sendo abastecido com o uso de um galão de combustível no estacionamento externo do fórum. Os GCMs tinham conhecimento de que pessoas naquelas características físicas, além do veículo, estariam envolvidas em furtos de fios ocorridos dias antes na Estação Elevatória de Esgoto de Itatinga.

Diante da suspeita, ocorreu a abordagem a dois homens, ambos com 19 anos. Durante vistoria dentro do veículo, de propriedade de um deles, foram encontrados cabos elétricos e um aparelho transmissor, com placa de patrimônio da Sabesp. Um dos suspeitos disse que encontrou os objetos quando foi comprar o galão. A outra versão dada admitia que os objetos já estavam no carro.

Ambos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, onde acabaram sendo ouvidos e liberados em seguida. Responderão ao crime em liberdade.