MP dá prazo de 20 dias para Prefeitura de Botucatu se manifestar sobre denúncia de contratos irregulares

Empresas teriam firmado 44 contratos, com 145 aditivos, com a Prefeitura nos últimos 9 anos

Do Leia Notícias

O Ministério Público do Estado de São Paulo deu prazo de 20 dias para a Prefeitura de Botucatu se manifestar sobre as denúncias feitas pela vereadora Rose Ielo (PDT), protocolada no dia 20 de outubro, onde foi apontado que familiares do vice-prefeito André Peres teriam firmado 44 contratos, com 145 aditivos, com a Prefeitura de Botucatu nos últimos nove anos, totalizando, até o mês de setembro deste ano, R$ 30.723.707,78, de acordo com dados verificados no Portal de Transparência da Prefeitura.

Segundo a denúncia, que o MP recebeu e pediu explicações da Prefeitura, as empresas Objetiva Administração de Serviço e Equipe Serviços Humanizados, que fornecem mão de obra terceirizada, têm em seu quadro social pessoas residentes em outra cidade, e seriam representadas, em Botucatu, por Ana Paula Peres, mulher de Cláudio Peres, irmão do vice-Prefeito, e por Kátia Silva, irmã da esposa do vice-prefeito, casada com Willian Silva, atual Secretário Municipal de infraestrutura.