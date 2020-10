Banco de Leite Humano de Botucatu recebe doação do Rotary Club Botucatu Norte

Foram doados frascos de vidro e de kits de extração de leite materno

Da Redação

Durante o mês de outubro, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu a doação de frascos de vidro e de kits de extração de leite materno, oferecidos pelo Rotary Club Botucatu Norte.

Nas entregas, estiveram presentes a nutricionista e responsável técnica do BLH do HCFMB, Angélica Almeida, a presidente da Casa da Amizade do Rotary Club Botucatu Norte, Rosalina Póvoa Vieira da Mota, a tesoureira Ely Sawaki e Nakamura, além da rotariana Fabiana Factori Ferreira.

Rosalina destacou a importância do leite materno e o valor da doação para o Rotary Club Botucatu Norte. “Doar para o Banco de leite é dar uma oportunidade aos bebês que estão internados e que não podem ser amamentados pelas próprias mães de receberem os benefícios do leite materno, como um desenvolvimento mais saudável e proteção contra infecções, diarreias e alergias”.