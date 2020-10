Botucatu: Justiça eleitoral defere candidatura de Claudião a vice na chapa do PT

PT corria o risco de, pela primeira não disputar uma eleição para a Prefeitura

Por Flávio Fogueral

A Justiça Eleitoral deferiu nesta quarta-feira, 28 de outubro, a candidatura do ex-vereador Cláudio Aparecido Alves Da Silva (Claudião), como vice na coligação “Com a Força do Povo”, encabeçada pela empreendedora Priscila Firmino, ambos do PT.

Claudião ainda dependia de julgamento, pela Justiça Eleitoral, sobre a conformidade de documentação apresentada para que pudesse disputar o pleito de 15 de novembro. Indicação do ex-vereador vem a substituir a indicada pelo PCdoB, a assistente social Aparecida Franco, que teve a candidatura impugnada por irregularidades em certidões.

A coligação precisou indicar substituto para a vaga, algo que causou intensa negociação e até mesmo pequenos atritos entre as legendas.

O PT corria o risco de, pela primeira vez desde sua fundação, ainda na década de 1980, não disputar uma eleição para a Prefeitura de Botucatu. Havia a possibilidade da desistência da coligação ao pleito. O imbróglio sobre a definição do novo candidato a vice gerou mal estar no âmbito interno do partido, onde Priscila Firmino teria recusado a oficializar a desistência ainda na segunda-feira, 19.

Cláudio Silva foi vereador entre 2004 e 2007.