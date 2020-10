Botucatuense lança novo livro sobre erros em moedas do Real e seus valores

Catálogo é pioneiro e apresentará valores de todas as moedas do Real com erro da primeira e segunda família

Do site Botucatu Online

O empresário e colecionador de moedas, mapas e selos, Edilberto de Oliveira Gomes vai lançar na próxima semana um livro com 160 páginas dedicadas à moedas de Real, que foram impressas em edições especiais ou que tenham cunhagem ou impressão irregular ou com erros.

O livro é a ampliação do assunto lançado, também em livro, no final do ano passado e comercializado no primeiro semestre. A tiragem de 2 mil exemplares da segunda edição já está vendida e restam poucos exemplares. Segundo Edil, os colecionadores encomendaram toda a edição. A publicação tem a participação de Lucimar Bueno.

Se chama a atenção de colecionadores, o livro também é uma importante ferramenta de consulta, uma vez que pelas mãos de caixas de supermercados, bancos e lojas, muitas vezes passam raridades que chegam a custar cerca de 3 mil, no caso moedas com tiragem especial e cunhadas ou impressas com erros e falhas.

“Mesmo quem não coleciona esse tipo de moeda, se torna uma ferramenta para entender o processo de cunhagem de uma moeda em todos os processos. Quais são os erros em moedas? Como são feitos? Como é o processo de fabricação de uma moeda? Quais os tipos de Erros? O Manual explica o processo de produção de uma moeda, desde o metal até a sua cunhagem, além de descritivo dos erros que ocorrem e também imagens de vários colecionadores para efeito comparativo”, explicou Edil.

O catálogo é pioneiro e apresentará valores de todas as moedas do Real com erro da primeira e segunda família e das moedas comemorativas emitidas. “Será possível conferir quais os anos, por exemplo, que se encontra determinado erro, como reversos invertidos, horizontais e outros. Uma obra essencial para quem coleciona e comercializa moedas com erros. Também trará informações sobre as moedas, além de uma seção explicando as variantes do real”, observou. Quem desejar participar do grupo de numismática pode digitar 99609 2337.