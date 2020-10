Justiça Eleitoral libera a candidatura de Mário Ielo

Deferimento foi unânime pelos membros do TRE

Por Flávio Fogueral

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, durante sessão plenária na tarde desta quarta-feira, 28 de outubro, deferiu a candidatura do ex-prefeito Mário Ielo (PDT), que encabeça a coligação “Feliz Cidade Para Todos”. Com isso, seu nome constará nas urnas no pleito de 15 de novembro. A votação foi unânime pelo deferimento.

O indeferimento ocorreu em 16 de outubro segundo a problemas constados na Lei da Ficha Limpa e ausência de registro de candidatura. O enquadramento na Lei da Ficha Limpa deve-se a repasses efetuados durante seu mandato como prefeito, entre 2001 e 2008.

Durante a apreciação do mérito, o Ministério Público reiterou a necessidade de impugnação, sendo que o Tribunal reverteu a decisão.

