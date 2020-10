São Manuel volta a discutir rumos para o turismo local

Setor turístico em São Manuel tem sido cada vez mais explorado

Da Redação

Na última segunda-feira, 26, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de São Manuel organizou uma reunião de grande importância para o desenvolvimento turístico. Realizada nas dependências da AABB, a reunião contou com a presença dos membros do COMTUR e mais 5 proprietários rurais.

A cidade possui um grande potencial para o turismo religioso, que hoje já é explorado e desenvolvido pela Diretoria de Turismo e agora busca desenvolver outras áreas como, por exemplo, as fazendas históricas presentes no município. Para isso, os proprietários de algumas dessas fazendas foram convidados a fazer parte do COMTUR e informados das responsabilidades municipais e os investimentos necessários por parte deles para que a atividade turística possa ser desenvolvida, deixando a critério dos mesmo a decisão.

O setor turístico em São Manuel tem sido cada vez mais explorado e tem recebido investimentos para que possa se desenvolver cada vez mais, gerando renda e emprego para os envolvidos.