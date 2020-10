Do G1

Um cadeirante morreu após ter sido jogado do viaduto da Rua 13 de Maio no Rio Bauru, no Centro de Bauru (SP), na manhã desta quinta-feira (29).

Segundo informações de testemunhas à polícia, a vítima foi arremessada em uma tentativa de assalto. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito do crime foi localizado e preso.