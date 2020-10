Carro capota após colisão no centro de Botucatu

Causas ainda serão averiguadas. Não houve feridos com gravidade

Da Redação

Colisão entre dois veículos no cruzamento das ruas Rangel Pestana e a Prefeito Tonico de Barros, no Centro de Botucatu, causou o capotamento de um deles.

Acidente ocorreu por volta das 15 horas desta quinta-feira, 29 de outubro, no horário da chuva que atingiu Botucatu. Por motivos ainda a serem apurados, Renault Sandero bateu em um Chevrolet Celta.

Com o impacto, o Renault capotou. O motorista do carro foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas com dores pelo corpo. Não houve mais nenhum ferido.