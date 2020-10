Hospital das Clínicas de Botucatu realiza transfusão inédita de células de defesa do organismo

Da Redação

No início deste mês, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou um procedimento inédito em sua história: a primeira transfusão de granulócitos, células de defesa do organismo responsáveis pelo combate e eliminação de infecções.

O procedimento é recomendado a pacientes que não têm células de defesa no organismo por um tempo prolongado, geralmente com o diagnóstico de algum tumor na medula óssea ou infecções muito graves. A transfusão teve como receptor um paciente jovem do sexo masculino e internado na UTI com leucemia, sem produção de células de defesa há 15 dias.

“A evolução do tratamento quimioterápico possibilitou que pacientes com doenças graves tenham uma maior sobrevida, mas também períodos prolongados com baixa taxa de células de defesa, que não conseguem ter seu número aumentado pela maior resistência de várias bactérias, ocasionada atualmente pelo uso indiscriminado de antibióticos. Para casos excepcionais como este, a transfusão de granulócitos é um procedimento a ser aplicado”, explica Dr.ª Tamiris Dias das Silveira Lustri, médica hematologista do Hemocentro do HCFMB.

Inusitado – Além do ineditismo, outra situação curiosa envolveu o procedimento: diante da necessidade eminente do paciente, coube ao Dr. Leandro Lustri Almeida, médico hematologista do Hemocentro, ser o doador dos componentes para a transfusão. A urgência, combinada ao fato do médico preencher todos os requisitos, levou a equipe a tomar essa decisão.

“Tínhamos apenas 48 horas para fazer a transfusão. Não daria tempo de buscar um doador compatível em nossa lista. Além disso, são necessárias de três a quatro horas de coleta, ser medicado e coletar sorologias no dia anterior. Como eu me encaixava em todos os requisitos, me voluntariei para ajudar. Mais dois profissionais do Hemocentro também se prontificaram. Fiquei muito feliz em poder ajudar, como médico e como doador, e toda a equipe se envolveu emocionalmente com isso”, afirma Dr. Leandro.

Dr. Thiago Herbst, coordenador do Hemocentro, afirma que este procedimento melhora a imunidade do paciente, dando tempo para que o seu próprio sistema imunológico se recupere. “Com esta transfusão, aliada à estrutura que temos, o Hemocentro do HCFMB se projeta no patamar de grandes centros do Brasil, e só temos a ganhar com a possibilidade de mais um procedimento terapêutico de ponta, para o atendimento aos pacientes”.

O procedimento foi bem sucedido e o objetivo da elevação da taxa de glóbulos brancos foi atingido no dia seguinte à transfusão. Além do Dr. Leandro e da Dr.ª Tamiris, a equipe do Hemocentro responsável pelo procedimento inédito foi composta pela enfermeira Claudia Cristina de Oliveira Alcarde, pela biomédica Patrícia Carvalho Garcia e pelas assistentes de suporte acadêmico Ângela Ap. Dorini e Gislene Cristina M. de Oliveira, além do apoio de outros setores do Hospital.