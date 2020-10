Postagem em rede social leva a prisão de homem que furtou bicicleta

Com o acusado foram encontrados um botijão de gás e uma bicicleta

Da Redação

Uma postagem sobre furto de bicicleta em rede social levou um homem a ser preso pela polícia na noite de quarta-feira, 28 de outubro, na Vila Rodrigues Alves.

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, durante patrulhamento, os agentes viram um homem sentado na beira da calçada, tendo ao lado uma bicicleta e um botijão de gás. Ao ser questionado sobre os objetos, disse que a bicicleta era dele e que o botijão, emprestado de uma tia, que moraria em outro bairro.

No entanto, os policiais verificaram que uma postagem feita em rede social denunciava o furto a uma casa e que uma bicicleta com as mesmas características havia sido levada.

Foi feita a consulta dos documentos do suspeito, que apontou haver algumas passagens anteriores por furto. A partir daí, o homem mudou a versão, dizendo que havia comprado a bicicleta em um moto-taxi, mas não informou valor e nem onde seria a empresa. Foi dada voz de prisão ao mesmo.

O proprietário da bicicleta foi contatado, onde reconheceu o objeto.