Cursos EAD: em 10 anos matrículas para graduação a distância aumentam 378,9%

Da Agência Educa Mais Brasil

O número de novos alunos em cursos de graduação a distância aumentou 378,9% em um período de 10 anos, conforme resultado do Censo da Educação Superior 2019 divulgado no dia 23 deste mês. Ou seja, a educação a distância veio com força e para ficar com um crescimento cada vez mais expressivo no Brasil.

Os dados do Censo da Educação Superior são anteriores à pandemia de Covid-19. No primeiro semestre deste ano, as aulas presenciais foram suspensas em todo o país e, por conta disso, os cursos EAD conquistaram ainda mais destaque.

Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de 2009 a 2019 as matrículas no ensino superior a distância aumentaram de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e meio. O índice de ingressantes em graduações presenciais ampliou apenas 17,8%.

Em 2009, o ensino superior tinha apenas 16,1% das matrículas concentradas na modalidade EAD. Dez anos depois, o número aumentou para 43,8% ingressantes na educação a distância. Esse crescimento é perceptível, principalmente, nas instituições privadas.

No Brasil, tem sido uma tendência cada vez maior a ampliação dos cursos a distância. Na rede privada, pela primeira vez, o número de ingressos de alunos em EAD superou o de ingressos em graduações presenciais. Ao todo, 50,7% dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram por cursos de EAD. Em contraponto, 49,3% dos estudantes escolheram ingressar na educação superior de modo presencial.