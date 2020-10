Poupatempo amplia oferta de vagas para retirada do Certificado de Registro de Veículos

A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades só será permitida mediante agendamento

Da Redação

Para facilitar a vida do cidadão que precisa do Certificado de Registro de Veículos (CRV), o antigo DUT, utilizado nos processos de compra e venda de veículos, o Poupatempo disponibilizou 5,5 mil novas vagas de agendamento para a retirada do documento.

A força tarefa acontece em 58 postos do Poupatempo, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, litoral e interior do Estado. A partir de agora são 6,5 mil vagas disponíveis diariamente durante o horário de funcionamento de cada unidade, inclusive aos sábados.

A entrega do CRV para pessoas físicas nessas unidades só será permitida mediante agendamento, nos portais www.poupatempo.sp.gov.br e www.detran.sp.gov.br. Basta clicar no link ‘Retirada de CRV’ para escolher a opção desejada. Quem fez a solicitação pelo Fale Conosco também pode, a partir de agora, optar pelo agendamento prévio para agilizar a retirada do documento. É importante que na data e horário marcados o cidadão compareça à unidade com a documentação encaminhada nos canais eletrônicos.

“Desde a retomada das atividades presenciais nas unidades do Poupatempo, trabalhamos para oferecer soluções inovadoras que possam atender cada vez mais e melhor a população. Nosso objetivo é aumentar a capacidade de atendimento presencial, seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança para o cidadão e nossos colaboradores”, explica Murilo Macedo, diretor de Serviços ao Cidadão do Poupatempo.

Após a reabertura gradual dos 75 postos do Poupatempo e das Ciretrans, a partir de 19 de agosto, mais de 270 mil CRVs já foram emitidos.

Serviços essenciais

O Governo de São Paulo não mediu esforços para a continuidade dos serviços essenciais durante a pandemia de COVID-19. Diversas ações foram desenvolvidas para agilizar as entregas de documentos. O sistema drive thru para entrega e retirada de CRVs por despachantes está vigente nas unidades do Poupatempo.

Entre os meses de setembro e outubro foram realizados três mutirões para atendimento de serviços do Detran.SP. Além disso, por meio de postagem via Correios, mais de 200 mil documentos (RGs e CNHs) foram entregues à população.

Atendimentos presenciais

Para evitar aglomerações e minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus, o acesso aos postos é controlado e o atendimento realizado apenas com agendamento.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. A presença de acompanhantes permitida somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

Em dois meses de reabertura, foram realizados cerca de 3,2 milhões de atendimentos, sendo 2,4 milhões de forma online e 800 mil presenciais. Com a digitalização dos serviços, as plataformas online (site e app) foram fundamentais para manter o atendimento ao público. São 87 opções, com agilidade e conforto, na palma da mão, pelo celular, ou na tela do computador.

Confira a relação das 58 unidades do Poupatempo com vagas ampliadas para agendamento de CRV:

Poupatempo de Aguaí

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Praça Tancredo Neves, 23 – Centro.

Poupatempo de Americana

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua José de Alencar, 635 – Centro.

Poupatempo de Andradina

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 1674 – Centro.

Poupatempo de Araçatuba

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Tenente Alcides Theodoro dos Santos, 70 – Aviação.

Poupatempo de Araraquara

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, 261 – Centro.

Poupatempo de Araras

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua da Consolação, 79 – Jardim Belvedere.

Poupatempo de Assis

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua José Vieira da Cunha e Silva, 1915 -Vila São Jorge.

Poupatempo de Avaré

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Major Rangel, 1800 – Centro.

Poupatempo de Barretos

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Via Conselheiro Antonio Prado, 1400 – Pedro Cavalini.

Poupatempo de Bebedouro

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Av. Quito Stamato, 530 – Jardim São João – Bebedouro – SP (Dentro do Complexo Walter Porto (Coopercitrus).

Poupatempo de Birigui

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Youssef Ismail Mansour, 555 -Jardim Alto Silvares – Birigui -SP (próximo ao Banco Santander na esquina com a Rua Paraná).

Poupatempo de Botucatu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 461 -Centro.

Poupatempo de Bragança Paulista

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km 53, n° 1013 – Bragança Garden Shopping.

Poupatempo de Caieiras

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 -Centro.

Poupatempo de Carapicuíba

Horário de funcionamento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 -Parque Ecológico.

Poupatempo de Caraguatatuba

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Rio Branco, 955 -Indaiá.

Poupatempo de Catanduva

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Comendador Antonio Stocco, 537 -Parque Joaquim Lopes.

Poupatempo de Cotia

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 -Vila Monte Serrat.

Poupatempo de Diadema

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Amélia Eugênia, 397 – Centro.

Poupatempo de Dracena

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Porto Alegre, 256 -Metrópole -Dracena -SP (próximo à Polidoro Pneus, esquina com Avenida Washington Luís).

Poupatempo de Fernandópolis

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silvares, 2705 – Coester.

Poupatempo de Guaratinguetá

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Praça Brito Broca, 100 -Pedregulho.

Poupatempo de Guarulhos

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 225 – s/n – Internacional Shopping Guarulhos -Vila Itapegica.

Poupatempo de Guarujá

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h

Endereço: Avenida Castelo Branco, 357 -Jardim Cunhambebe.

Poupatempo de Indaiatuba

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua das Primaveras, 1050 -Jardim Pompeia.

Poupatempo de Itapetininga

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Alfredo Maia, 612 -Centro.

Poupatempo de Itapeva

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Mário Covas, 326 -Centro.

Poupatempo de Itu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Praça Dom Pedro I, 102 -Centro.

Poupatempo de Jacareí

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Praça Três Poderes, 8 -Centro.

Poupatempo de Jales

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida da Integração, 2689 -Jardim Trianon.

Poupatempo de Jahu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

Endereço: Rua Cônego Anselmo Valvekens, 434 -Centro.

Poupatempo de Jundiaí

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida União dos Ferroviários, 1760 -Centro.

Poupatempo de Lençóis Paulista

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 436 -Vila Mamedina -Lençóis Paulista -SP (esquina com a Rua Raul Gonçalves de Oliveira).

Poupatempo de Limeira

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Carlos Kuntz Busch, 800 -Parque Egisto Ragazzo (dentro do Limeira Shopping).

Poupatempo de Lins

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Arquiteto Luis Saia, 411 -Centro -Lins -SP (ao lado da Agropecuária Lins, esquina com a Rua Olavo Bilac).

Poupatempo de Marília

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida das Indústrias, 430 -Palmital.

Poupatempo de Mauá

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h.

Endereço: Av. Antonia Rosa Fioravanti no. 1654 -Jardim Cerqueira Leite.

Poupatempo de Mogi das Cruzes

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 13h.

Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1000 -Centro Cívico.

Poupatempo de Mogi Guaçu

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Princesa Isabel, 102 -Vila Ricci.

Poupatempo de Osasco

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h.

Endereço: Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 -Centro.

Poupatempo de Ourinhos

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Cardoso Ribeiro, 970 -Vila Boa.

Poupatempo de Penápolis

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan,1055 (Km 07) -Premier -Penápolis -SP (Penápolis Garden Shopping).

Poupatempo de Pindamonhangaba

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro, 321 -Santa Cecília.

Poupatempo de Praia Grande

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511 – Intermares.

Poupatempo de Presidente Prudente

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Brasil, 1383 -Vila São Jorge -Presidente Prudente -SP (em frente à Rodoviária).

Poupatempo de Registro

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Antônio Policarpo de Souza, 50 -Jardim Paulista .

Poupatempo de Rio Claro

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205 -Vila Paulista.

Poupatempo de Santo André

Horário de Atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 -Vila Homero Thon.

Poupatempo de São João da Boa Vista

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Brasília, 1885, 1º andar -Vila Zanetti.

Poupatempo de São Carlos

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Roberto Simonsen, 51 -Centro.

Poupatempo de Sertãozinho

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Jordão Borghetti, .1661 -Jd. São José.

Poupatempo de Salto

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua das Traíras, 85 -Salto de São José.

Poupatempo de Suzano

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 13h.

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555 -Parque Suzano.

Poupatempo de Taboão da Serra

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 -Parque São Joaquim.

Poupatempo de Taubaté

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e de sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Bandeirantes, 808 -Maria Augusta.

Poupatempo de Tatuí

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, 135 -Centro.

Poupatempo de Tupã

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Tabajaras, 400 -Centro.

Poupatempo de Votuporanga

Horário de atendimento: Aberto de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Endereço: Rua Bahia, 3389 – Patrimônio Novo.