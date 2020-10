Botucatu: promoção em rede de fast food provoca aglomeração durante a pandemia

Local esteve repleto de jovens, muitos sem uso de máscara

Da Redação com UOL

Uma promoção de distribuição gratuita de sanduíches realizada neste sábado, 31, pela rede de fast food Burger King provocou filas e aglomerações do lado de fora de diversas lanchonetes ao redor do país. Em Botucatu, assim como em outras cidades, tiveram diversos flagrantes de desrespeito ao isolamento social e as imagens estão repercutindo nas redes sociais.

A ação de marketing para o dia das bruxas foi anunciada na terça-feira (27). Segundo a promoção, todos os clientes que fossem às 127 lojas escolhidas pela rede com uma vassoura ganhariam um sanduíche Whooper.

Nas redes sociais, alguns usuários criticaram as aglomerações provocadas pela promoção. Nas imagens divulgadas, é possível ver que não é respeitado o distanciamento social.

Sobre as aglomerações, a rede de fast food afirmou, em nota à imprensa, que os colaboradores “são orientados para reforçar a necessidade do distanciamento social e uso de máscara, a fim de manter a segurança de todos os consumidores presentes. Estamos seguindo, dentro de nossas unidades, todos os protocolos de saúde, higiene e segurança recomendados pelos órgãos de saúde e reforçados em nossas redes sociais. Para o atendimento dos consumidores hoje (31), reforçamos a segurança com o objetivo de garantir o bem estar de todos que passaram e estão passando pelos nossos restaurantes”.

Ainda de acordo o Burger King, “o distanciamento é exigido nas filas, dentro ou fora de nossas dependências. O sucesso da campanha depende, também, da colaboração e consciência de todos os nossos consumidores”.

Não há informações se houve fiscalização por parte da Guarda Civil Municipal ou Vigilância Sanitária.

De acordo com a Prefeitura de Botucatu, até a noite de sexta-feira, 30, Botucatu somava 2679 casos confirmados de Covid-19, entre eles são 50 mortes, 3 internados positivos, 2571 recuperados e 55 em quarentena domiciliar.