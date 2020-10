Inscrições para o Fies terminam terça-feira, dia 3

As inscrições são realizadas pela internet, exclusivamente na página do Fies

Candidatos não matriculados em instituição de educação superior podem se inscrever para concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), do Ministério da Educação, para o segundo semestre de 2020 até as 23h59 da próxima terça-feira (3).

Já para os estudantes que estão matriculados em instituições particulares, o prazo de inscrição às vagas remanescentes do Fies termina às 23h59 do dia 27 de novembro.

As inscrições são realizadas pela internet, exclusivamente na página do Fies.

Todos os candidatos devem ficar atentos aos prazos e lembrar que a ocupação de vagas ocorre por ordem de conclusão de inscrição.

Segundo o Ministério da Educação, neste processo, a oferta de vagas remanescentes engloba 4.213 cursos de 881 instituições privadas de educação superior do país.

Até a última quinta-feira (29), o sistema eletrônico do Fundo de Financiamento Estudantil registrou mais de 13 mil inscrições concluídas. As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas durante os processos seletivos regulares do Fies de 2020.

O Fies beneficia estudantes em todo o país a cursar o ensino superior. É o caso de Carine Sousa, de 22 anos, estudante de Jornalismo, em Brasília. Desde o ano passado, ele depende do Fies para pagar a faculdade e concluir o curso.

“Acabei recorrendo ao Fies, porque estava puxado pagar a mensalidade com o salário de estagiária”, contou. “Ele [Fies] tem me ajudado bastante. Sem ele, eu não estaria fazendo faculdade”, disse.

Com o curso concluído, Carine não pensa em parar de estudar. “Depois que eu sair da faculdade eu pretendo me especializar mais e talvez recorra ao Fies novamente para poder me auxiliar até eu estiver estabilizada financeiramente”

Fies para bolsista parcial do Prouni

As vagas remanescentes do Fies também podem ser ocupadas por quem já estuda com bolsa parcial (50%) do Programa Universidade para Todos (Prouni) e deseja financiar a outra metade da mensalidade do curso com subsídios do Governo. Para esses alunos, o prazo final de inscrição também é 27 de novembro.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil foi criado por lei em 2001 e tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. A ideia, por meio do Fies, é o estudante cursar a faculdade e só começar a pagar depois, quando conseguir um emprego.

O Fies conta com uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar do programa, o estudante deve comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Outro critério para solicitar o programa, é o estudante ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e ter tirado média igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação.