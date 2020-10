Professora da Unesp de Botucatu será homenageada pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia

A láurea é fruto da intensa e duradoura atividade acadêmica da docente

No dia 3 de novembro, a médica hematologista e professora da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), Drª. Lígia Niéro-Melo, receberá uma homenagem da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH). A láurea é fruto da intensa e duradoura atividade acadêmica da docente e será entregue durante o Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (HEMO 2020), este ano realizado virtualmente entre os dias 3 e 8 de novembro.

Sobre a Docente

Profª Lígia Niéro-Melo concluiu o doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica [Botucatu] pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 1986. Atualmente é Professor Assistente Doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Consultora da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos e de Hematologia do Hospital do Câncer de Barretos. Publicou 23 artigos em periódicos especializados e 44 trabalhos em anais de eventos. Possui 45 itens de produção técnica. Participou de 2 eventos no exterior e 38 no Brasil.

Recebeu 7 prêmios e/ou homenagens. Entre 1980 e 1993 coordenou 4 projetos de pesquisa. Atualmente participa de 4 projetos de pesquisa, sendo que coordena 1 destes. Atua na área de Medicina, com ênfase em Hematologia. Em suas atividades profissionais interagiu com 136 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos.