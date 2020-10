Sean Connery, ícone do cinema e 1º James Bond, morre aos 90 anos

Do G1

O ator Sean Connery, ícone do cinema e primeiro a interpretar o espião James Bond, morreu aos 90 anos nesta madrugada, segundo a BBC divulgou neste sábado (31). Segundo a família do ator, ele morreu durante o sono, nas Bahamas.

Com 94 papéis ao longo de mais de 50 anos de carreira, o escocês atuou em seis filmes do “007” nas décadas de 1960, 1970 e 1980 e foi apontado em inúmeras pesquisas populares como o melhor James Bond do cinema.