Sebrae-SP abre inscrições para novas Rodadas de Negócios

Da Redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o novo ciclo da Rodada de Negócios Virtual. Serão realizados mais sete encontros online até o fim do ano com o objetivo de criar oportunidades para micro e pequenas empresas de todo o Estado de São Paulo. As pré-inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site http://sebrae.rodadasonline. com.br/

As rodadas serão realizadas entre novembro e dezembro. Seis delas serão multissetoriais e a ação do dia 24 de novembro será voltada para o setor de turismo e negócios da hospitalidade.

Após fazer a pré-inscrição, o Sebrae-SP fará o mapeamento de oportunidades de negócios e o cruzamento de oferta e demanda. Um workshop ajudará os empreendedores a se prepararem para a negociação com tutoriais sobre o ingresso na plataforma.

As negociações serão realizadas em uma sala de reunião online com a participação das empresas compradoras. As empresas vendedoras terão até dez minutos para apresentar seus produtos ou serviços e poderão compartilhar a tela com catálogos de produtos e materiais, apresentação da empresa e folders. Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site http://sebrae.rodadasonline. com.br/ ou buscar outras informações no 0800 570 0800.