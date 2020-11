Incêndio destrói casa no centro de São Manuel

Causas das chamas ainda são desconhecidas

Da Redação

Um Incêndio na tarde desta segunda-feira, 2 de novembro, destruiu uma casa no Centro de São Manuel.

Segundo informações dos familiares, o neto do casal que mora na residência é usuário de drogas e após uma briga colocou fogo na residência.

Com a chegada do corpo de bombeiros o fogo já foi extinto por um caminhão pipa da prefeitura e o indivíduo que colocou fogo sofreu algumas queimaduras, sendo socorrido ao hospital de São Manuel pela ambulância da cidade

O Corpo de Bombeiros fez o rescaldo do incêndio, foi interditado o local acionado a Defesa Civil para avaliação do imóvel, acionado perícia técnica, viaturas do policiamento no local preservando até a chegada da perícia.