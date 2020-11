Instituto de Biociências de Botucatu abre 311 vagas de Pós-Graduação para 2021

As seleções consistem, basicamente, na realização de provas, entrevistas e/ou análises de currículos

O Instituto de Biociências da Unesp, campus Botucatu, estará com inscrições abertas, de 2 a 10 de novembro, para processo seletivo de todos seus Programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado).

São 311 vagas (151 para mestrado e 160 para doutorado) e o início das aulas está prevista para o primeiro semestre de 2021. As seleções consistem, basicamente, na realização de provas, entrevistas e/ou análises de currículos.

Mais detalhes sobre cada um destes processos seletivos podem ser obtidos no site do Instituto de Biociências [www.ibb.unesp.br], no link da seção “Pós-Graduação”, pelo e-mail posgraduacao.ibb@unesp.br ou telefones (14) 3880-0781 / (14) 3880-0779.

Programas de PG – Instituto de Biociências Unesp/Botucatu 2021

Biologia Geral e Aplicada

Vagas: 29 mestrado; 32 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: Biologia e Plasticidade Celular (BCEF), Biologia da Reprodução (BCEF), Biologia de Processos e Sistemas (BCEF), Biologia de Micro-Organismos (BPM), Parasitas teciduais e cavitários (BPM), Estrutura de macro e micromoléculas naturais (BEF) e Atividades Biológicas de Produtos Naturais (BEF).

Biotecnologia

Vagas: 18 mestrado; 20 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: Bioprocessos, Biotecnologia dos alimentos e bebidas, Biotecnologia aplicada à saúde humana e animal e Biotecnologia ambiental

Ciências Biológicas (Botânica)

Vagas: 10 mestrado; 9 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: Fisiologia do desenvolvimento vegetal, Fisiologia do metabolismo vegetal, Biologia celular de plantas, Morfologia e anatomia vegetal e Sistemática e ecologia vegetal

Ciências Biológicas (Genética)

Vagas: 23 mestrado; 25 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: “Evolução, Conservação e Biodiversidade”, “Genética Humana, Médica e Toxicológica”, “Genética Molecular de Microrganismos Patogênicos e seus Vetores”, “Genética e Biologia Molecular Vegetal” e “Genômica, Bioinformática e Biologia de Sistemas”

Ciências Biológicas (Zoologia)

Vagas: 38 mestrado; 46 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: “Conservação e Genômica Animal”, “Ecologia de Ecossistemas”, “Fisiologia Comparada e Comportamento”, “Morfologia, Reprodução e Desenvolvimento” e “Sistemática, Filogenia e Evolução Animal”

Biometria

Vagas: 12 mestrado; 10 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: Modelagem matemática e simulação computacional de biossistemas e Bioestatística

Farmacologia e Biotecnologia

Vagas: 21 mestrado; 18 doutorado

Linhas e áreas de pesquisa: “Farmacologia Básica e Aplicada”, “Biotecnologia Aplicada ao Estudo e Desenvolvimento de Fármacos” e “Biotecnologia e Biologia da Reprodução e do Desenvolvimento”