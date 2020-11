Simpósio Bases da Carcinogênese da Unesp de Botucatu chega à 3ª edição em novembro

O simpósio é voltado a alunos e profissionais que atuam em pesquisa e saúde

Estão abertas, até 24 de novembro, as inscrições para a terceira edição do Simpósio Bases da Carcinogênese: da Célula às Repercussões Clínicas, organizado pelo Instituto de Biociências da Unesp Botucatu. O evento será transmitido de forma gratuita pelo canal da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IBB, no Youtube, nos dias 25 e 26 de novembro.

O simpósio é voltado a alunos e profissionais que atuam em pesquisa e saúde e buscam aprofundar conhecimentos sobre o complexo processo de carcinogênese (ou seja, a formação de câncer) e os principais aspectos da biologia tumoral. Bem como os avanços em pesquisa básica e translacional e nos aspectos clínicos do combate à doença.

A programação das palestras abordará temas como: “Aspectos Gerais das Neoplasias”; “Progressão Tumoral e Metástases”; “Modelos Tridimensionais de Cultivo Celular para o Estudo do Câncer”; “Medicina Personalizada no Tratamento do Câncer”; “Microambiente de tumores de pâncreas e pulmão”; e “Oncopediatria”.

Para efetivar inscrição para este evento, os interessados devem acessar: fundibioeventos.ibb.unesp.br.