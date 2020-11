Itatinga: briga em bar termina com homem de 31 anos morto

Crime ocorreu após um caso de ciúmes que partiu da vítima

Da Redação

Uma briga generalizada em um bar terminou com um homem de 31 anos morto. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, 2 de novembro, na Rua Erico Carnieli, em Itatinga.

Consta que Raimundo Reis Santos, de 31 anos e natural de Jandiara (BA), teria iniciado a briga por causa de ciúmes de sua esposa. Começou a agredir Cristiano Jorge dos Santos Silva, 20 anos e natural de União dos Palmares (AL), aplicando um golpe de faca no mesmo, ferindo-o na axila esquerda.

A partir deste ataque, outras pessoas entraram no bar e revidaram os ataques sendo que um homem identificado como Daniel Lins Nunes, de 23 anos e natural de Maceió (AL), acertou o agressor com um taco de sinuca, provocando grande ferimento na vítima. Na sequência, fugiu do bar tomando sentido desconhecido. Outros envolvidos passaram a esfaquear Santos, que chegou a receber socorro médico, mas morreu no Pronto Socorro de Itatinga.

Diante dos fatos a Polícia iniciou diligências para localizar as pessoas envolvidas na briga e, principalmente, Daniel Lins, onde foi encontrado e detido na própria casa. Outro envolvido nas agressões, Andreandro de Jesus Santos, de 30 anos, foi apontado como autor das facadas que causaram o óbito. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

Raimundo era casado e tinha um filho.