Botucatu terá manifesto contra “estupro culposo” no próximo domingo (8)

Em Botucatu, o evento começa às 15 horas no Largo da Catedral

Da Redação com Leia Notícias

Botucatu terá no próximo domingo (8), a partir das 15 horas, um manifesto por justiça para Mariana Ferrer. O caso da influenciadora digital chocou todo o país, após a absolvição de André Aranha, empresário acusado de tê-la estuprado em uma festa em 2018.

Denominado Movimento por Mari Ferrer, o protesto ocorrerá também em outras cidades do país. Na convocação, as organizadoras pedem aos participantes para vestirem roupas pretas e estar com máscara de proteção facial contra a Covid-19.