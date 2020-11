Candidatos a Prefeito de Botucatu divulgaram recebimento de mais de R$ 400 mil em doações para suas campanhas

Desde 2015 estão proibidas as doações de empresas em campanhas eleitorais

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), faltando 11 dias para as Eleições, juntos, os quatro candidatos a Prefeito de Botucatu já receberam R$ 414.830,98 em doações para suas campanhas. O atual prefeito Mário Pardini, sozinho, recebeu mais de 60% desse valor.

Desde 2015 estão proibidas as doações de empresas em campanhas eleitorais. Conforme determinado pelo TSE, os candidatos a cargos eletivos passaram a ter de financiar as campanhas com recursos próprios, utilizar meios do fundo partidário e eleitoral, além de poder aceitar doações de pessoas físicas e financiamento coletivo, as “vaquinhas virtuais”