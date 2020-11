Hospital das Clínicas de Botucatu firma parceria com o Ministério da Saúde

Ministério da Saúde repassará algumas demandas aos núcleos selecionados

Da Redação

Pesquisas e tecnologia em prol dos pacientes: é com este objetivo que o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) foi um dos 10 núcleos selecionados em todo o Brasil para iniciar uma relação de parceria com o Ministério da Saúde, a partir da Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

A coordenadora do NATS do HCFMB, Prof.ª Associada Silvana Andréa Molina Lima, conta que, no início deste ano, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) lançou um questionário dirigido aos núcleos e seus profissionais, para recadastramento e apresentação de projetos. “Fizemos o relatório e fomos surpreendidos por um e-mail com a indicação do núcleo, por conta das atividades e estudos que estamos desenvolvendo, e com a convocação para uma reunião online em agosto que envolveu a Secretaria-Executiva da Conitec, a fim de esclarecer dúvidas sobre as parcerias”.

O Ministério da Saúde repassará algumas demandas aos núcleos selecionados parceiros para o desenvolvimento de estudos de interesse do órgão. Entre os repasses, incluem-se projetos envolvendo as seguintes temáticas: elaboração e/ou atualização de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), parecer técnico-científico, ensaios clínicos, síntese de evidências e revisão sistemática. “Estamos passando por treinamentos específicos na parte de diretrizes e pareceres, com tutores credenciados pelo Ministério da Saúde, e fizemos um projeto do que será possível realizar aqui no HCFMB, que está em análise estrutural e de viabilidade de financiamento”.

Para a Prof.ª Silvana, são diversos os benefícios destas parcerias para o Ministério da Saúde, para o Hospital e para o paciente. “Este trabalho ajuda a otimizar a ação da Conitec que recebe, segundo o REBRATS, cerca de 90 demandas de incorporação de tecnologias em Saúde por ano. Para o HCFMB, a parceria traz mais visibilidade nacional ao nosso trabalho, incentivando a qualificação dos nossos profissionais, que desenvolvem estudos e têm muitos projetos financiados. Com isso, podemos contribuir para que estas tecnologias sejam incorporadas no SUS, oferecendo um melhor tratamento para o paciente, com segurança, eficácia e custo acessível”, encerra.

Sobre o NATS do HCFMB