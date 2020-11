Botucatu terá curso gratuito online para gestantes

É necessário fazer inscrição até o dia 9, para poder receber as orientações

Gratuito e aberto a toda população, o tradicional curso de gestantes da Unimed Botucatu em 2020 está em versão on line. A próxima turma acontece de 9 a 13 de novembro, com aulas pelo canal do YouTube, liberadas a cada dia da semana a partir das 19 horas.

Esta será a 102ª turma, a segunda totalmente on line. Em agosto a cooperativa médica promoveu a primeira turma e foi um sucesso absoluto, alcançando cerca de 250 futuros pais.

O curso tem o mesmo formato do presencial, com aulas com equipe multidisciplinar, falando sobre a gestação, o parto, os cuidados com o recém nascido e a amamentação, entre outros assuntos que afligem os futuros pais, principalmente aqueles de “primeira viagem”.

É necessário fazer inscrição até o dia 9, para poder receber as orientações e também participar dos sorteios de brindes. Telefone (14) 3811-4503 ou (14) 99717 0190 ou ainda pelo e-mail preventiva@unimedbotucatu.coop.br

O Curso de Gestantes é realizado pela Espaço pelo Viver Bem da Unimed Botucatu e já tem 21 anos de existência.