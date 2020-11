Tutu deixa o comando da AAB Futsal

Técnico ficou dois anos à frente da equipe e conquistou a a Copa SBT e a Copa e Supercopa Record

Da Redação

Luiz Henrique de Paula, o Tutu, não é mais técnico da AAB Futsal. O final do vínculo foi anunciado hoje pela Diretoria do clube. Tutu fez parte da reformulação do futsal adulto da Veterana, e ficou dois anos no comando da equipe conquistando a Copa SBT e a Copa e Supercopa Record, todas em 2019.

Por meio de sua página oficial, a equipe e diretoria da AAB agradeceram “a contribuição e o profissionalismo do treinador em nosso projeto e deseja boa sorte e sucesso nos próximos desafios que ele terá pela frente”.



