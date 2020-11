Unesp de Botucatu realiza terapia inovadora em pequenos animais

Procedimentos de plasmaferese serão feitos pelo Serviço de Nefrologia e Urologia de Cães e Gatos

Da Redação

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, é a primeira instituição universitária brasileira a oferecer entre seus serviços, em caráter experimental e temporário, a terapia denominada plasmaferese para pequenos animais.

Terapia extracorpórea, a plasmaferese remove elementos prejudiciais do plasma presentes em algumas afecções. Na Medicina Veterinária, onde sua utilização é recente, pode ser aplicada nos casos de doenças imunológicas primárias ou secundárias como lúpus eritematoso sistêmico, anemia hemolítica imunomediada, trombocitopenia imunomediada, Síndrome de Evans e miastenia gravis.

Os procedimentos de plasmaferese serão realizados pelo Serviço de Nefrologia e Urologia de Cães e Gatos da FMVZ, sob a coordenação da professora Tatiana Okamoto, e utilizam um equipamento chamado Spectra Optia, que realiza a técnica inovadora com o sensor AIM (Monitor Automático de Interface). O equipamento foi cedido temporariamente para a FMVZ pelo seu fabricante, a empresa Terumo, sediada em São Paulo.

O primeiro procedimento terapêutico foi feito no final de outubro em um cão de pequeno porte (7,4 kg), como terapia adjuvante (complementar à terapia principal) na Leishmaniose e foi realizado em conjunto com a Clínica Sanimvet, de São Paulo, sob a coordenação do médico veterinário Márcio Moreira.

“Com a inclusão da nova técnica extracorpórea a equipe da Nefrologia e Urologia de cães e Gatos poderá tratar doenças autoimunes e retirar substâncias indesejáveis do plasma, proporcionando uma melhor qualidade de vida e bem-estar para os pequenos animais, além de aumentar suas pesquisas nessas áreas, por meio das parcerias já existentes com instituições brasileiras e estrangeiras”, destaca a professora Tatiana.

Atualmente o grupo da Nefrologia e Urologia de Pequenos Animais da FMVZ/Unesp desenvolve pesquisas em hemodiálise e diálise peritoneal, com a colaboração dos professores Alessandra Melchert, Maria Lúcia Gomes Lourenço, Antônio Carlos Paes e Regina Takahira, além dos pós- graduandos da área de Nefrologia e Urologia de Cães e Gatos, Cardiologia de Pequenos Animais e residentes.