Botucatu: homem é preso acusado de pedofilia

Material pornográfico estava armazenado em um computador nos fundos da casa

Da Redação

A Polícia Civil de Botucatu deteve um homem nesta sexta-feira, 6 de novembro, acusado de armazenar material pornográfico com imagens de menores de idade, caracterizando pedofilia. Caso ocorreu na Vila Maria, com o homem sendo detido sem resistência.

Conforme divulgado pelo delegado seccional, Lourenço Talamonte Neto, a prisão ocorreu concomitantemente com uma operação em âmbito nacional e internacional, que averiguou uma extensa rede de pedofilia em diversos países. Em Botucatu participaram da operação as Polícias Civil e Técnica-Científica.

Na residência do acusado foram encontrados materiais como fotos e vídeos armazenados em um computador. Também foram apreendidos telefones celulares e diversos DVDs, cujos conteúdos serão analisados pela polícia. Conforme relatou à polícia, o mesmo é casado e o equipamento encontrava-se em um quarto nos fundos da casa.

O delegado explica que a identificação do suspeito ocorreu por meio do trabalho de inteligência da polícia, com o rastreamento do IP (Protocolo de Internet), identificação de cada acesso à rede mundial de computadores.

Preso, o mesmo está sob custódia da Polícia e ficará à disposição da Justiça. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê de um a quatro anos de prisão em regime fechado para quem armazenar imagens pornográficas de menores de idade.

O nome do acusado não foi divulgado devido à lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.