Estudar de graça para o ENEM é possível, saiba como:

A duração do curso varia de acordo com a escolha do estudante

Da Agência Educa Mais Brasil

Conteúdos escolares das disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Literatura voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão disponíveis gratuitamente e a distância no site da Faculdade Cultura Inglesa. A duração do curso varia de acordo com a escolha do estudante.

Além de escolherem quais cursos querem fazer, os alunos podem estudar seguindo seu próprio ritmo, onde e quando quiserem. Os vídeos foram produzidos pelos professores da Faculdade Cultura Inglesa e não é necessário comprar material didático.

Apesar do ENEM estar previsto para os dias 17 e 24 de janeiro, para a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para a versão digital, os interessados em fazer os cursos de Língua Inglesa, Língua Portuguesa e o preparatório ENEM para Literatura podem realizar as inscrições para os cursos até o dia 1º de fevereiro de 2021.

O de Língua Inglesa tem a duração de 36 horas e objetiva auxiliar o aluno a desenvolver técnicas e estratégias de compreensão de textos em Inglês. Já o curso de Língua Portuguesa tem duração de 20 horas e o Preparatório ENEM para Literatura possui 10 horas.

Além dos cursos oferecidos pela Faculdade Cultura Inglesa, estudantes também podem se preparar para o ENEM de forma gratuita e on-line pelo projeto Me Explica!, disponível no YouTube. Há, também, a possibilidade de estudar em cursinhos preparatórios para o ENEM com bolsas de estudo.