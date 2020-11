Viatura da Guarda Municipal para em cima de canteiro na Avenida Santana

Veículo chegou a capotar por algumas vezes antes de parar no canteiro central da avenida

Uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) envolveu-se em um acidente na noite de quinta-feira, 5 de novembro. Na ocasião o veículo foi parar no canteiro central da Avenida Santana, nas proximidades da Escola Técnica Domingos Minicucci Filho. Segundo consta, os agentes municipais se dirigiam para atender a uma ocorrência quando ocorreu o fato.

Na avenida Santana, nas proximidades da Escola Industrial, a viatura se envolveu em um acidente, chegando inclusive a capotar antes de parar em cima do canteiro. Os guardas ocupantes do veículo sofreram algumas escoriações, sendo socorridos e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas. Uma GCM permanece em observação.

O caso ocorreu após a GCM atender a um chamado que exigiu presença rápida da viatura. Mesmo com o acidente, a GCM destacou outra guarnição que prestou o socorro necessário a uma mulher que corria risco de morte.