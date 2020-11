Acidente fere dois motociclistas na Rua Curuzu

O motorista do carro se evadiu do local

Da Redação

Colisão entre um Chevrolet Corsa Classic placas de Botucatu, e uma moto, por volta das 19 horas deste domingo, 8 de novembro, deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo na esquina das ruas Curuzu e Moraes de Barros, no Centro de Botucatu.

Segundo informações de populares, o Classic não efetuou a parada obrigatória e colidiu com a moto que trafegava pela Rua Curuzu. O impacto jogou os dois ocupantes ao chão, sendo necessário acionar o SAMU. Uma das pessoas foi levada ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. O motorista do carro se evadiu do local.