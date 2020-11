Sebrae-SP promoverá evento digital de preparação para Black Friday

O evento, que acontece sempre das 15h às 20h, vai trazer orientações e dicas práticas e fáceis

Da Redação

O evento “Seu Negócio Pronto pra Black Friday”, promovido pelo Sebrae-SP e Cielo, tem nova data: vai acontecer entre os dias 9 e 12 de novembro. Com uma série de palestras e oficinas 100% online e gratuitas, o ciclo é pensado para preparar os empreendedores de todo o país para essa que promete ser uma Black Friday histórica.

O evento, que acontece sempre das 15h às 20h, vai trazer orientações e dicas práticas e fáceis de entender sobre como se organizar e potencializar as vendas na primeira grande data de recuperação do varejo. A agenda completa e o formulário para inscrição estão em https://sebrae. contatosebraesp.com.br/ prontoparablackfriday.

Os quatro dias da programação foram pensados como um passo-a-passo para garantir que o público saia pronto para uma das datas mais relevantes do comércio. No primeiro dia, o tema é “Essa tal Black Friday é pra mim?”, para contextualizar o público sobre as oportunidades e ensinar como definir suas ofertas.

O segundo dia traz o tema “Ok! Então, como me destaco?” e vai falar da divulgação dos produtos e serviços. No terceiro dia, com o tema “E agora, como me torno um sucesso de vendas?”, o evento abordará as melhores estratégias para garantir negócios. Já o último dia tem como tema “Vendi! Como faço os clientes continuarem comprando?” e será destinado a falar sobre como manter o relacionamento com seus clientes depois da Black Friday.

Entre os convidados estão Geraldo Rufino, ex-catador de latas que fundou a Jr Diesel, maior recicladora de caminhões da América Latina; Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões; Camila Farani, uma das maiores investidoras em empreendedorismo do Brasil; e Luiz Sanches, CCO da Almap.

Haverá também oficinas práticas com especialistas do Sebrae-SP, com temas como “Como atrair muitos clientes para a minha loja: passo a passo da divulgação para loja física e para venda online”, além de apresentação de cases de sucesso. Representantes de empresas como Amazon e Facebook vão ensinar formas de potencializar os negócios em suas plataformas.

“Vivemos um momento de intensa transformação digital. Os empreendedores que tinham negócios presenciais estão cada vez mais migrando para o ambiente online e o Sebrae-SP está aqui para ajudá-los. Estamos oferecendo diversos conteúdos gratuitos e temos mais de 100 cursos EAD disponíveis. E agora juntos com a Cielo vamos orientá-los a aproveitar a Black Friday”, destaca Wilson Poit, diretor superintendente do Sebrae-SP.