Serviços estarão na Rua Epitácio Pessoa, 1100 (antiga Escola Prof. Carlos Bonn)

Da Redação

A Diretoria Municipal de Administração de São Manuel comunica que a partir do próximo dia 9/11 (segunda-feira), as seguintes repartições de atendimento ao público: Procon, Junta do Serviço Militar, Posto de Atendimento ao Trabalhador, Banco do Povo e Setor de Patrimônio passarão a atender nem novo endereço, na Rua Epitácio Pessoa, 1100 (antiga Escola Prof. Carlos Bonn).