Botucatu: container de lixo em praça causa transtorno para moradores e comerciantes na Vila dos Lavradores

Problema aumenta aos sábados, quando há feira livre na Rua Braz de Assis

Do Leia Notícias

Um container de lixo colocado na Praça Alexander Fleming ( Praça do Pronto Socorro Infantil), na Vila dos Lavradores, em Botucatu, tem causado transtornos para os moradores e comerciantes do local.

De acordo com a denúncia, o acúmulo de lixo gera mau cheiro e atrai moscas, baratas e ratos no local, além do aspecto de falta de higiene para os moradores e frequentadores da Praça.

Uma moradora relatou que o problema aumenta aos sábados, quando há feira livre na Rua Braz de Assis. Há também um acúmulo de lixo aos domingos, quando moradores de outros bairros param para deixar todo tipo de descarte no container.

Ainda de acordo com os denunciantes, o problema já foi relatado para o poder publico mas não houve nenhuma solução. Mesmo havendo coleta de lixo, há muito acúmulo de descarte espalhados na calçada e na via pública.