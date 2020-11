Botucatu: debate desta terça-feira será decisivo entre candidatos a Prefeitura

Estão presentes Mário Pardini (PSDB), Izaias Colino (PSL), Mário Ielo (PDT) e Priscila Firmino (PT)

Os quatro candidatos a prefeito de Botucatu fazem nesta terça-feira, 10 de novembro, a partir das 8 horas, na sede da OAB local, o segundo e decisivo debate para as eleições do próximo domingo, dia 15. Evento é uma promoção conjunta do site Notícias Botucatu, do jornal Leia Notícias e da Rádio Clube FM.

Estão confirmadas as presenças de Mário Pardini (PSDB), Izaias Colino (PSL), Mário Ielo (PDT) e Priscila Firmino (PT). O debate será oportunidade para que cada postulante apresente suas propostas e indague os adversários quanto a questões referentes às campanhas, planos de governo e outras questões.

O debate será mediado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Botucatu, Nuno Garcia. Pelas regras, serão cinco blocos, onde os postulantes a Prefeitura responderão a questões formuladas por jornalistas do Notícias Botucatu, Leia Notícias e da rádio Clube FM. Também ocorrerão perguntas de temas livres a serem feitas entre os mesmos.

A novidade neste debate decisivo será a cobertura da Band Paulista, afiliada da Rede Bandeirantes para todo o interior paulista. Na oportunidade a equipe entrevistara candidatos, organizadores e divulgar os principais momentos nos telejornais da emissora.

O primeiro debate, realizado em 2 de outubro, teve recorde de audiência nas páginas oficiais do Notícias Botucatu e do Leia Notícias, mostrando a importância da imprensa na democracia e, em especial, nas eleições.

O debate seguirá todos os protocolos de segurança e higiene, com acesso restrito somente à organização, candidatos e alguns membros da equipe de apoio.

O segundo e decisivo debate é um oferecimento da Cliniprev, Dogma Tecnologia, S.A. Imóveis e Seven Motors. Parceria da OAB, Rona Som, Gráfica Igral e Show Line.