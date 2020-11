Botucatu sediou Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem

Debate feito sobre a importância e impacto dos programas de pós-graduação profissionais em enfermagem

Entre os dias 21 e 23 de outubro, a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) sediou o X Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem, evento cujos objetivos foram: proporcionar o aprofundamento da reflexão e do debate sobre a importância e impacto dos programas de pós-graduação profissionais da área de enfermagem no contexto social e de saúde no Brasil, bem como promover a divulgação da produção técnica|tecnológica gerada pelos referidos programas.

A programação contou com mesa de abertura composta por dirigentes da Unesp e FMB|Unesp, pela coordenadora da Área de Enfermagem da CAPES, por representante do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Cursos Mestrado Profissional e Doutorado Profissional da FMB|Unesp (PPGENF-PROF-UNESP). Também foram realizados, por enfermeiros de universidades e serviços nacionais e internacionais, painéis, conferências, mesas redondas (temas de interesses atuais), além das sessões de apresentação de relatos sobre a produção técnica|tecnológica por seus autores. Mais de 600 pessoas de 23 Estados e do Distrito Federal (DF) participaram do encontro virtual.

Abertura

A Pró-Reitora de Pós-Graduação da Unesp, professora Telma Teresinha Berchielli, destacou as relevantes contribuições da Enfermagem e dos profissionais dessa área para a sociedade. “É muito importante este evento ser sediado pela Unesp, especialmente porque o Doutorado Profissional em Enfermagem da Unesp foi um dos primeiros a serem aprovados na CAPES. A Unesp, hoje, tem dois doutorados profissionais e os dois são da FMB|Unesp”, lembrou.

Para a Diretora da FMB|Unesp, professora Maria Cristina Pereira Lima (Kika), “a pesquisa é um investimento que vale cada centavo”. Em seu discurso, a dirigente frisou que, mesmo em tempos difíceis, existem algumas certezas. “A pesquisa construída em resposta às necessidades da população é extremamente valiosa e deve ser estimulada”, salientou.

A Coordenadora da área de Enfermagem da CAPES e docente da FMB|Unesp, professora Cristina Maria Garcia de Lima Parada, fez agradecimentos à Reitoria da Unesp, Diretoria da FMB|Unesp e ao PPGENF-PROF-UNESP. “Este evento se consolidou e se tornou referência para outras áreas de avaliação…destaco a oportunidade dos temas que serão discutidos, pois guardam relação com o ano internacional dos profissionais de enfermagem e obstetrícia e com a pandemia que vivemos”, frisou.

A professora Vera Lúcia Pamplona Tonete, coordenadora do PPGENF-PROF-UNESP, reafirmou a importância da realização do evento em 2020, ano considerado especial para a Enfermagem e à sociedade em razão da pandemia. “É com muita satisfação e gratidão pela confiança em nós depositada, pelos atuais 24 Programas Profissionais de Enfermagem do Brasil, que recebemos todos(as) nesta décima e inovadora versão do Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem”, destacou.

A representante do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), professora Mirna Albuquerque Frota, parabenizou os organizadores pela realização virtual do tradicional evento e lembrou que “estar na academia é uma superação diária”. A docente manifestou apoio do COFEN aos Programas de Pós-Graduação expressando o desejo de dialogar a apoiar as iniciativas por eles desenvolvidas.

Premiação

O X Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem foi reconhecido por seus participantes e organizadores. E, contribuindo com a visibilidade positiva alcançada pelo PPGENF-PROF-UNESP com a realização do evento, nesta edição, o produto do trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional do programa denominado “Consultório universitário de enfermagem: estimulando a integralidade do cuidado desde a formação”, da egressa da FMB|Unesp Patrícia Maria da Silva Crivelaro, com orientação da professora Silvia Justina Papini (FMB|Unesp) e coorientação do professor Paulo Cesar Gomes, foi premiado em 2º lugar.