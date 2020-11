Delegacia de Serviço Militar de Avaré é desativada e atividades serão atendidas por Botucatu

Da Redação

A 13ª Delegacia de Serviço Militar de Avaré foi desativada no dia 4 de novembro. O órgão, que ficava na Casa do Cidadão, passa os encargos para a 12ª Delegacia de Serviço Militar sediada em Botucatu.

A reorganização cumpre determinação do Estado-Maior do Exército. O objetivo é racionalizar as estruturas organizacionais e ampliar a integração com a sociedade. A 13ª Delegacia de Serviço Militar estava sob o comando do 1º Tenente Emerson Ângelo Tozetto desde 2019.

“Assim, a implantação dos Postos de Recrutamento e Mobilização (PRM) irá modificar o atual modelo de gerenciamento do Serviço Militar Obrigatório, passando a oferecer ao cidadão um serviço com maior efetividade e rapidez, retirando dos processos os controles desnecessários, humanizando-os e automatizando-os”, diz o comunicado.

Serviços mantidos

No entanto, o atendimento ao público não sofrerá alteração. A Junta de Serviço Militar de Avaré vai continuar prestando serviços como o Alistamento Militar, emissão de segundas vias de documentos militares e apresentação do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR).

A 17ª Junta de Serviço Militar fica na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, no centro. Contato pelo telefone (14) 3733-7014 ou pelo email jsm017avare@hotmail.com .

Histórico

Então chamada de 13ª Delegacia de Recrutamento, a 13ª Delegacia de Serviço Militar foi criada em 1948. Comandada na época pelo 1º tenente José Assis Horta, a finalidade era promover a coordenação e fiscalização dos assuntos inerentes ao Alistamento Militar da região, reunindo 9 cidades da região.

Com a desativação da 22ª Delegacia de Serviço Militar nos anos 2000, o órgão de Avaré passou a abranger a Junta de Serviço Militar de 16 municípios.