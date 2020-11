Expo CIEE Virtual oferece milhares de vagas de estágio nesta semana

Cerca de oito mil vagas de estágio e aprendizagem mediados pelo CIEE serão disponibilizadas

Da Agência Educa Mais Brasil

Entre os dias 9 a 13 de novembro, o Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE) realiza a Expo CIEE Virtual, evento gratuito que ofertará premiações e vagas de estágios aos participantes. As programações estarão disponíveis 24 horas por dia e os inscritos poderão participar de vestibulares on-line, teste vocacional, acompanhar dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e fazer cursos gratuitos. Também será possível emitir certificado de participação no evento em tempo real.

Cerca de oito mil vagas de estágio e aprendizagem mediados pelo CIEE serão disponibilizados, além dos recrutamentos e seleções. O evento contará com três auditórios de palestras: CIEE Talks, CIEE Saber Virtual e Aprendiz, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Mais de 100 palestrantes devem passar por esses três ambientes e os auditórios contam com mais de 100 palestras.

Para os amantes de game, o evento contará com premiações gamificadas, isto é, permitirão ao estudante acumular pontos desbravando a plataforma e, no final, as 10 maiores pontuações receberão prêmios como vale-compras e leitores digitais.

“Pela primeira vez, realizaremos a Expo em um ambiente virtual, nesta nova rotina imposta pela pandemia de covid-19. São mais de 100 entidades parceiras, entre universidades, secretarias estaduais de Educação e escolas técnicas, que vão apresentar muitas novidades sobre educação, formação para o mundo do trabalho e opções de entretenimento”, disse o supervisor de Feiras do CIEE, Alexandre Altenfelder.

CIEE

O Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE) é um Agente de Integração que se dedica, há mais de 48 anos, à promoção da integração ao mercado de trabalho, por meio do encaminhamento de estudantes do ensino médio e superior para o aprendizado em empresas de todos os ramos de atividade do setor público e privado.